Appena i riflettori dell’ultima puntata del GF si sono spenti, è scoppiata la lite tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone. I fan del reality più spiato d’Italia si sono schierati con l’attore.

GF: scoppia la lite tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone

Nella notte, al GF, è scoppiata la lite tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone. Tutto è nato quando i concorrenti, riuniti a tavola, hanno iniziato a parlare dell’eliminazione di Anita Olivieri e Paolo Masella. Una parola tira l’altra e i due gieffini sono arrivati allo scontro. Ad iniziare, è bene sottolinearlo, è stato Alessio.

GF: Varrese non cede alle provocazioni di Alessio

Davanti alle provocazioni di Alessio, Varrese ha replicato:

“Mi stai dando fastidio, evitami. Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Perché chi è insicuro qua sei tu. Ti pavoneggi come se fossi il numero 1 al mondo. Tu hai la sindrome dell’eterno secondo, dimostra qualcosa nella vita”.

Falsone, sempre con il suo fare da superuomo, ha replicato: “Poi vediamo fuori la vita con me“.

GF: i fan si schierano con Varrese contro Alessio

Varrese ha così messo fine alla lite:

“Io ho già dimostrato? Ma chi sei? Scendi dal piedistallo e basta con questo atteggiamento arrogante. Sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla. Ti abbiamo accolto con il carattere che hai. Ti sei infilato nelle situazione con scaltrezza”.

Alessio non ha incassato in silenzio, continuano a provocare Massimiliano. Fortunatamente, l’attore ha capito le sue intenzioni e non è andato oltre. I fan del GF si sono schierati in massa con Varrese.