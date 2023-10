GF, Mirko Brunetti contro i coinquilini: “Se non litigate con Beatrice, non...

A eccezione delle liti con Beatrice Luzi, al GF non succede nulla: è la stringata sintesi fatta da Mirko Brunetti – da poco entrato nella Casa più spiata d’Italia ­­– durante una conversazione avuta con alcuni coinquilini. Qual è stata la reazione dei concorrenti del reality show e come hanno commentato gli utenti del web?

GF, Mirko Brunetti contro i coinquilini per le liti con Beatrice Luzi

Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island, ha varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello da alcuni giorni, entrando a far parte ufficialmente del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il gieffino ha già parlato – più di una volta – del suo rapporto con la fidanzata Greta Rossetti e la crisi con l’ex Perla Vatiero. Mentre in molti si chiedono come procederà la vita amorosa del Brunetti, il concorrente del GF ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto agitare il popolo del web.

Mirko, infatti, stava parlando con alcuni coinquilini delle liti che la maggior parte dei concorrenti ha con Beatrice Luzziquando ha affermato: “Qui praticamente se non litigate con Beatrice non succede nulla. Rendetevi conto che è così. E non è normale”.

Anita risponde a Mirko Brunetti sulle liti con Beatrice Luzi

All’osservazione dell’ex volto di Temptation Island, ha prontamente replicato Anita Olievieri. “In teoria tu sei entrato per fare cose, sei tu che dovresti portarci le novità. Noi siamo esauriti dopo 40 giorni. È il tuo ruolo questo, devi portare le novità”, ha affermato Anita.

La riflessione di Mirko, però, è stata condivisa dalla maggior parte degli utenti che, intanto, attendono con ansia di poter assistere, nelle prossime settimane, a un confronto tra il ragazzo e l’ex tentatrice Greta.

Per quanto riguarda la Rossetti, proprio durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha tenuto una diretta social incentrata su Brunetti.

“Non posso essere ipocrita e negarlo, è ovvio che mi commuovo quando lo vedo, quando lo sento, quando parla di noi. Però è anche vero che se voleva risolvere, risolveva fuori e soprattutto le bugie, a fin di bene o no, sono state dette. Quindi ho bisogno di tempo. Tempo per capire se le sue parole sono vere, se il suo amore è vero è se davvero posso fidarmi. Solo il tempo e il suo comportamento lì dentro soprattutto mi faranno capire queste cose. Per ora guardo e ascolto come fate voi”, ha detto la ragazza.