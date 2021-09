GF Vip 6, confermato il primo concorrente uomo: di chi si tratta

I canali del GF Vip hanno rivelato l'identità del primo concorrente uomo che prenderà parte al programma.

Dopo la presenza di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni è stata svelata l’identità anche del primo concorrente maschile del Grande Fratello Vip 6.

GF Vip 6: il primo concorrente

Dopo le conferme riguardanti Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, l’identità di un concorrente uomo è stata “svelata” dai canali ufficiali del GF Vip 6, dove è stata postata un’immagine del busto del nuovo vip atteso nel programma.

Secondo i rumor in circolazione si tratterebbe di Gianmaria Antinolfi, manager del settore fashion e lusso di origini napoletane balzato alle cronache durante l’estate 2020 per la sua presunta liaison con Belen Rodriguez, con cui è stato paparazzato durante un bacio bollente.

GF Vip 6: chi è Gianmaria Antinolfi

Classe 1985 Gianmaria Antinolfi è un manager napoletano specializzato nel settore lusso. In passato avrebbe avuto una liaison con Dayane Mello e a seguire, durante una vacanza a Capri, è stato paparazzato mentre si scambiava un bacio appassionato con Belen Rodriguez (all’epoca reduce dalla sua seconda rottura da Stefano De Martino).

Dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering. Per quanto riguarda la sua vita privata, il manager ha sempre preferito tenere queste informazioni top secret.

GF Vip 6: i concorrenti

Per ora l’unica concorrente del GF Vip ad aver confermato la sua presenza al programma è stata Katia Ricciarelli. Oltre a lei vi sarebbero Gianmaria Antinolfi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Raffaella Fico.

Le nuove opinioniste del programma sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, mentre al timone del programma è stato confermato per la terza volta di seguito Alfonso Signorini.

In tanti non vedono l’ora di conoscere le novità riguardanti questa sesta edizione dello show mentre Antonella Elia ha scagliato una frecciatina contro le due opinioniste che sostituiranno lei e Pupo all’interno del programma. “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me.

Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha affermato.