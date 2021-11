Gf Vip 6, Davide Silvestri si sfoga contro Soleil: “Mi bruciano gli occhi, poi la farò piangere io”

Un gioco finito male tra Davide Silvestri e Soleil Sorge ha pesantemente infastidito il gieffino, che ha promesso di farla pagare all'influencer

Nuovo microdramma nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a essere coinvolto insieme a Soleil Sorge è stato Davide Silvestri, che sfidandosi a colpi di mattarello hanno scatenato una nuova bagarre. Quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha tirato della farina in faccia al rivale, colpendolo negli occhi, l’ex attore di Vivere si è subito risentito.

Correndo verso il bagno, Davide ha infatti inverto contro Soleil, mandandola sostanzialmente a quel paese.

Alex Belli e la Sorge sono subito andati dietro all’amico per tentare di lavargli gli occhi con il collirio, però lui ha continuato a lamentarsi. Quindi, rivolgendosi alla giovane concorrente, ha ribadito: “Non ti voglio condannare, però mi fa male la testa. […] Hai esagerato”.

Grazie al farina gate finalmente Davide ha trovato il pretesto di insultare Soleil, cosa che aspettava da almeno due settimane. Un po’ too much le frasi “la farò piangere” “la umilierò” “cogliona” e quant’altro solo per questo. Manco volesse farlo diventare Polifemo. #GFVIP pic.twitter.com/ZkfMuGKGFk — Regina George (@GlamourTrash1) November 19, 2021

Davide: “Mi vendicheró, la umilieró stá testa di caxxo” Davide ora in cucina insieme a Sole: “Gli occhi vanno meglio grazie” 🤡🤡🤡🎪🎪🎪#gfvip — Chuck D (@penemy87) November 19, 2021

Davide Silvestri inviperito contro Soleil Sorge

Circa un’ora dopo il fatto, Davide Silvestri è tornato a sfogarsi con Alex Belli e Manila Nazzaro, precisando di sentire ancora un po’ di bruciore agli occhi.

Riferendosi poi ancora a Soleil, l’attore ha rimarcato: “Con gli occhi non si scherza […]. Dai, riprenditi con il cervello. Anche io scherzo con tutti, ma queste cose non le faccio. […] Quando uno gioca deve ricordarsi che ‘la potenza è niente senza il controllo’. Capite che devo avere gli svarioni di testa per colpa sua? […] La pagherà, la umilierò e la farò piangere”.