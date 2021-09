GF Vip 6, Francesca Cipriani è una concorrente ufficiale: i dettagli

Francesca Cipriani varcherà la soglia del GF Vip 6? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Francesca Cipriani al GF Vip 6

A 15 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello sembra che Francesca Cipriani tornerà a varcare la soglia della porta rossa per il GF Vip 6, al via dal 13 settembre.

La showgirl non ha ancora confermato la notizia ma nelle ultime ore l’indiscrezione sulla sua partecipazione al programma è diventata sempre più insistente, e in tanti non vedono l’ora di rivederla insieme a Giucas Casella (con cui partecipò invece all’Isola dei Famosi).

Al momento non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte del programma, ma sembra che i primi concorrenti ad essere confermati siano stati: Manuel Brotuzzo, Samy Youssef, Ainett Stephens, Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié (le tre principesse etiopi che parteciperanno al programma come un unico concorrente), Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Tommaso Eletti.

Francesca Cipriani: la vita privata

Francesca Cipriani ha preso parte a numerosi reality show e in tanti non vedono l’ora di vederla di nuovo in tv. Di recente la showgirl ha presentato pubblicamente il suo fidanzato Alessandro Rossi, con cui sembrerebbe aver ritrovato la felicità. Lui è un imprenditore di Cesenatico che le sarebbe stato presentato da amici comuni, e a tal proposito Francesca Cipriani ha confessato: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena.

Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra!”

Francesca Cipriani: gli abusi

In passato Francesca Cipriani ha confessato un episodio di abusi di cui sarebbe stata vittima quando lavorava come commessa, molto tempo prima di raggiungere la popolarità in tv. “Francesca è stata molestata dal suo datore di lavoro quando aveva 19 anni e faceva la commessa in un negozio: ne era praticamente la responsabile, vendeva, puliva, apriva e chiudeva.

Una sera lui, finito l’orario di lavoro, la chiuse a chiave in una stanza. Secondo me fu anche sequestro di persona, ma non fu riconosciuto. Ad ogni modo, le mise le mani addosso e andò avanti per mezz’ora. Lei tornò a casa sconvolta, non riusciva a parlare. Io capii immediatamente cosa era successo, gliel’ho dissi e lei annuì. La portai in ospedale, era sotto choc e tremava tutta. Ebbe 5 giorni di prognosi. Lei ha sporto denuncia, perché queste cose vanno denunciate. Il suo molestatore è stato condannato: Francesca non ha voluto alcun risarcimento, ma solo la condanna”, ha dichiarato la madre della showgirl.