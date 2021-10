Gf Vip 6: Manuel Bortuzzo sbotta dopo la scenata di gelosia di Lulù Selassié per Sophie Codegoni

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Gf Vip è minata anche dalla gelosia di quest'ultima nei confronti di Sophie Codegoni

La storia tra Lulu Selassié e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 sembra ormai agli sgoccioli. Le numerose ritrosie del nuotatore nei confronti della principessa etiope lo rivelano del resto chiaramente. Nelle ultime ore, difatti, l’atleta è apparso infastidito dalle coccole e dai baci della compagna d’avventura, la quale ha poi palesato una forte gelosia verso Sophie Codegoni.

Gli atteggiamenti di Manuel hanno evidentemente allertato la povera Lulù, la cui preoccupazione è poi aumentata nel vedere l’ex tronista di Uomini e donne sempre più vicina alla sua dolce metà. “Sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo”, ha precisato di fatto Lucrezia a Manuel, facendogli notare come la sua gentilezza potrebbe venire fraintesa. Sottolineando poi di aver bisogno di attenzioni e di sicurezze, la discendente della dinastia abissina detronizzata le ha rivendicate solo per sé, senza l’interferenza di altre persone.

Manuel infastidito anche dalla gelosia di Lulù

Apparso parecchio infastidito dall’insistenza di Lulù, il 22enne ha quindi replicato con stizza: “Rispetta il mio silenzio. Ho bisogno di 5 minuti di pausa, 5 minuti per me. Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più, non ho più una vita”. Insomma, il giovane triestino ha voluto far capire che dopo quello che ha passato, per lui i problemi sono altri.

Se la Selassié continua dunque a palesare il proprio interesse per Manuel, lui invece ha precisato anche in trasmissione di voler andare con calma per non creare illusioni.