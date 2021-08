Gf Vip 6, spunta la lista con i nomi dei presunti concorrenti

In rete è spuntata una lista contenente i nomi dei 21 presunti concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Dopo che Katia Ricciarelli ha confermato che sarà tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è emersa una lista con quelli che sarebbero i nomi dei presunti nuovi volti dello show.

GF Vip 6: i concorrenti

In rete è emerse una lista di quelli che sarebbero i 21 nuovi concorrenti del GF Vip 6, al via dal 13 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Tra questi vi sarebbero Katia Ricciarelli (unica concorrente ad esser già stata confermata dalla produzione), Giucas Casella, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, gli ex tronisti di Uomini e Donne Sophie Codegoni e Massimiliano Mollicone, e le tre gemelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. A loro si aggiungerebbero Tommaso Eletti di Temptation Island, il modello Andrea Casalino, Carmen Russo, Jo Squillo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico.

Concludono la lista Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Gian Maria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez), Nicola Pisu e Davide Silvestri. Tra i presunti concorrenti i cui nomi sono circolati nei giorni scorsi vi sono anche il rapper Moreno e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Al momento la produzione del programma non ha ancora confermato la lista in questione e in tanti tra i fan del GF Vip sono in attesa di avere ulteriori notizie.

GF Vip 6: gli opinionisti

Sempre secondo i rumor in circolazione il cast di opinionisti della nuova edizione dello show potrebbe contare ben 4 nomi vip, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Quel che è certo è che le due nuove opinioniste del programma saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, più felici che mai per il nuovo ruolo che è stato loro conferito.

GF Vip 6: Antonella Elia contro Adriana Volpe

Chi non ha preso bene la notizia dell’arrivo dei nuovi opinionisti all’interno dello show è stata Antonella Elia (ex opinionista del programma) che ha commentato la notizia affermando: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha dichiarato.