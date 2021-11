Gf Vip, Aldo Montano e Soleil Sorge adesso sono più vicini? Gli indizi che ancora non fanno una prova ma che intrigano i fan, specie quelli di lei

Rivoluzioni nei rapporti al Gf Vip, Aldo Montano e Soleil Sorge adesso sono più vicini? E lo sono per convergenza o per strategia? Il dato empirico è che i due concorrenti non si erano mai particolarmente amati ma i nuovi sviluppi sembrano dire il contrario.

E sono sviluppi che emergono da una serie di gustose “scenette” rilasciate dall’ultima puntata, con i due che sembrano essersi avvicinati.

Aldo Montano e Soleil più vicini: gli indizi e le conferme dell’ultima puntata

Gli utenti hanno notato infatti un particolare: quello per cui dopo l’atteggiamento di Gianmaria con Sophie, un atteggiamento dai più ritenuto non proprio coerente, è come se Aldo vedesse Soleil sotto un’altra luce. In buona sostanza i due si sono fatti più gentilezze ma non solo: sembrano essere pervasi entrambi da una maggiore complicità intuibile quasi “a pelle”.

Dai piatti lavati assieme alle risate in giardino: Montano e Soleil sembrano più vicini

Aldo e Soleil hanno lavato i piatti assieme e in giardini si sono fatti delle gran risate, il tutto a fare la tara ad un’empatia che in precedenza non avevamo mai palesato. I fan sono divisi: da un lato c’è chi pensa che siano solo coincidenze legate alle dinamiche del programma, dall’altro ci sono utenti social che attribuiscono ad Aldo l’intuizione per la quale di Soleil ci si può fidare. Ecco perché qualcuno sui social ha scritto: “Arriverà prima o poi quel giorno in cui Soleil dirà ad Aldo che è più vero lui che quelli che dormono con lei in glass room”.

Soleil Sorge ed Aldo Montano, perché sono più vicini e perché la cosa piace ai fan di lei

Quelli più felici sono i fan di Soleil, soprattutto con questo nuovo feeling in funzione anti Alex, che da Soleil ultimamente e dopo il siparietto di gelosia con la moglie Delia Duran è stato visto con sospetto, un po’ come uno stratega, anche se lui ha detto la sua recentemente proprio sui fraintendimenti in merito al suo rapporto con la bella influencer. Su Twitter uno di loro ha scritto: “Dobbiamo sbloccare la dinamica tra Aldo e Sole con un aereo, vi prego! Immaginatevi la reazione di tutti e di Alex”.