GF Vip, Alex Belli dedica un tweet a Soleil Sorge: la reazione di Delia

Alex Belli si è schierato dalla parte di Soleil Sorge, dopo che l'influencer ha vissuto attimi di sconforto: la dedica su Twitter e la reazione di Delia.

I numerosi scontri che da settimane si susseguono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, stanno destabilizzando gli animi di molti concorrenti, tra questi vi è Soleil Sorge, l’influencer ha avuto un piccolo crollo emotivo dopo una lite con Lulù Selassiè, in sua difesa è intervenuto Alex Belli, che le ha dedicato un tweet.

GF Vip, Soleil ha un crollo emotivo: Alex Belli le dedica un Tweet

Il rapporto speciale tra Soleil Sorge e Alex Belli, nato e cresciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, sembra essere sempre più solido anche dopo l’uscita di Belli dalla casa più spiata d’Italia.

Lulù Selassiè, nella giornata del 4 gennaio 2022, dopo una pesante lite avuta con Katia Ricciarelli, ha inveito anche contro la Sorge, rivolgendosi a lei con queste parole:

“Stai zitta imbecille. Parla, parla, parla, sfigata. Io non ho interesse a parlare con te, sei una stupida pazza. Ma lo sia che sei pazza? Si lamentano tutti di te. Katia è la prima cosa che si lamentava. Imbecille, stai zitta“.

Dopo queste pesanti parole lanciate da Lulù verso Soleil, la Sorge ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, si è appartata in un angolo e ha pianto. Alex Belli avendo assistito alla reazione di Soleil da casa, ha pensato di dedicarle un tweet per mostrarle la sua vicinanza.

GF Vip, Soleil ha un crollo emotivo: le parole di Alex Belli

Alex Belli, nella serata del 4 gennaio 2022, ha deciso di pubblicare un Tweet per la bella Soleil, e così a completamento di una foto che li ritrae assieme, ha scritto:

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato”.

GF Vip, Soleil ha un crollo emotivo e Alex le dedica un tweet: la reazione di Delia Duran

L’affettuosa dedica di Alex Belli per Soleil Sorge, pubblicata su Twitter, nella giornata del 4 gennaio 2022, non ha lasciato indifferente la compagna dell’attore, ossia Delia Duran.

Trascorsa qualche ora dalla pubblicazione del tweet da parte di Belli, sulle Instagram Stories di Delia Duran è comparsa una frase:

“Quando è troppo, è troppo”.

Non è chiaro se la frase in questione si riferisca al tweet di Alex Belli per Soleil, ma una cosa è certa, a distanza di poco tempo dalla pubblicazione della storia su Instgram, Delia l’ha prontamente rimossa, anche in questo caso non è chiaro il motivo del gesto.