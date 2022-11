GF Vip, Antonino gela Oriana: "Sei una Porsche, io voglio una Ferrari"

Antonino Spinalbese ha detto una frase a Oriana Marzoli che ha finito per farla scoppiare in lacrime.

Dopo la battuta infelice di Oriana Marzoli sul conto di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese ha deciso di toncare sul nascere la loro liaison e la coinquilina è scoppiata in lacrime.

Antonino Spinalbese contro Oriana

Nelle ultime ore al GF Vip Oriana Marzoli ha commesso uno scivolone paragonando la nostalgia provata da Antonino Spinalbese per sua figlia Luna Marì a quella da lei provata per il suo cane. La gaffe ha mandato su tutte le furie Antonino che, a seguire, ha ammesso di non volersi impegnare con Oriana né portare avanti con lei alcun tipo di relazione.

Oriana si è scusata in ginocchio con l’ex fidanzato di Belen, a cui ha detto: “Ti prego scusami, io non volevo essere inopportuna.

Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Oriana, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero“. Antonino, visibilmente infastidito, le ha risposto: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“. L’affermazione fatta dall’hair stylist ha fatto scoppiare in lacrime Oriana, e in tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi.

Prima di conoscere Oriana nella casa del GF Vip, Antonino aveva stretto un rapporto speciale con Giaele De Donà e in tanti si chiedono come proseguiranno le cose tra i due ora che l’hair stylist sembra deciso a mettere fine alla relazione con la Marzoli.