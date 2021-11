GF Vip, Bortuzzo sbotta contro Lulù: “Levatemela di torno”

Manuel Bortuzzo ha sbottato contro Lulù Selassié che continuerebbe a riversare su di lui le sue attenzioni eccessive.

I rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella casa del GF Vip sembrano essersi incrinati di nuovo: il nuotatore si è sfogato per le attenzioni morbose della principessa nei suoi confronti.

Bortuzzo contro Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha ricominciato a diventare insofferente nei confronti di Lulù Selassié che, dopo alcune settimane in cui lui le ha imposto di starle lontano, è tornata all’attacco più carica di prima.

A quanto pare la ragazza riversa tutte le sue attenzioni sul nuotatore che, insofferente, le ha spiegato anche come questo non giovi al suo stato psicofisico: “Questa è una spasticità. Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me. Non è perché ti voglio male, lo direi a chiunque”, ha dichiarato il nuotatore mostrandole i movimenti involontari della sua gamba.

Bortuzzo: lo sfogo

Più volte la principessa ha cercato di stargli accanto e di parlare faccia a faccia con lui della loro relazione.

Alla fine il giovane nuotatore non ci ha visto più e ha implorato i suoi compagni di “levargliela di torno”:

“Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia oh. In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo”. Nei giorni scorsi Bortuzzo era stato costretto a chiedere a Lulù una pausa e di stargli lontano. Non appena il nuotatore le si è riavvinato però, la modella sembra aver ripreso a comportarsi allo stesso modo.

Bortuzzo: i genitori

Nei giorni scorsi anche i genitori di Manuel Bortuzzo si sono espressi in merito alla questione specificando che, secondo loro, Lulù non sarebbe la persona adatta al figlio. In particolare la madre del nuotatore aveva affermato: “Tu hai bisogno dei tuoi spazi, per non stressarti. C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli, questo non è amore. È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c’eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi e vedere che invade la tua stanza non sono gesti di chi ti ama.

Quelle parole le hai sentite prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”.