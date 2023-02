Gf Vip, crisi tra Bellavia e Pamela Prati? "Lei non mi segue più su Instagram"

Gf Vip, crisi tra Bellavia e Pamela Prati? "Lei non mi segue più su Instagram"

Rivelazione totalmente inaspettata durante la diretta del Gf Vip del 6 febbraio. Pamela Prati non segue più Bellavia sui social: che è successo?

Durante questa settima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo già visto nascere diverse coppie, ma nessuna, almeno per il momento, ha lasciato il segno quanto quella formata da Marco Bellavia e Pamela Prati.

L’ex volto di Bim Bum Bam è stato travolto da un caso che ha tenuto in apprensione tutta Italia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa. Fuori però è sbocciato qualcosa di speciale con Pamela Prati. All’inizio della diretta del Gf Vip di lunedì 6 febbraio, una dichiarazione di Bellavia ha fatto presumere che tra i due ci possa essere aria di crisi.

Pamela prati che unfollowa Bellavia e toglie tutti i like dopo il gossip di lui con un’altra. #gfvip pic.twitter.com/QJDcBUvWJl — Valentina (@vogliosolot3) February 6, 2023

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha fatto notare che Marco Bellavia e Pamela Prati non si trovavano più seduti l’uno a fianco all’altro. L’ex volto della televisione per ragazzi ha preso subito la parola e ha fatto presente: “C’è dell’altro. Lei Non mi segue più su Instagram. Mi ha tolto tutti i like”.

Non si è fatta attendere la replica di Pamela Prati che in modo molto diretto e piccato ha dichiarato: “Seguo la mia scia… direzione casa mia”.

Ma cosa è successo tra i due ex concorrenti?

La rivelazione di Marco Bellavia e la conseguente reazione di Pamela Prati, potrebbe essere dovuta allo scatto nel quale l’ex conduttore di Bim Bum Bam era apparso particolarmente vicino a Sheila Capriolo. C’è di più.

Pamela Prati, in una storia su Instagram ha condiviso lo screenshot di una utente, nel quale è possibile leggere: “Prima dichiarava amore per Pamela Prati e adesso si fa fotografare con un’altra donna. Che vergogna mamma mia. Ho sempre avuto la sensazione che lui ci avesse preso in giro tutti, ma dopo questa ho avuto la conferma”. Si tratta di parole che danno un’idea di quale potrebbe essere la situazione.