Gf Vip, Giacomo Urtis svela: “Ho in mente soltanto Barù”

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha svelato di avere in mente solo Barù, nonostante stia incontrando altre persone.

Nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le sorprese (e le rivelazioni shock) non finiscono mai. Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip e ormai ex gieffino, ha rivelato di avere sempre un solo pensieroin testa: Barù.

Gf Vip, Giacomo Urtis ha un debole per Barù? Le sue parole

Nella casa del Grande Fratello Vip, Urtis si è fatto conoscere per il suo amore per gossip e pettegolezzi. Così, anche lontano da Cinecittà, regala materiale per le pagine di cronaca rosa nostrana.

“È venuto a trovarmi l’altro giorno un amico, ma non sono riuscito a farci nulla perché ho in mente solo Barù.

Ci sarà un motivo”. A dirlo è proprio Giacomo Urtis, in un’intervista a Novella 2000. Poi ha precisato che se avesse la possibilità di approfondire la conoscenza di Barù, piuttosto contestato nella casa del Gf Vip, lui ne sarebbe ben felice: “Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo”, ha detto chiaramente.