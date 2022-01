Giacomo Urtis balla con Delia Duran, Salvo Veneziano: “Dignità ne abbiamo?”

Salvo Veneziano si è scagliato contro Giacomo Urtis e Delia Duran per il loro balletto provocante al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis e Delia Duran si sono lasciati andare a un balletto provocante e entrambi sono finiti nel mirino dell’ex concorrente Salvo Veneziano.

Delia Duran e Giacomo Urtis: la furia di Salvo Veneziano

Durante una serata di festa al GF Vip Giacomo Urtis si è abbandonato a un balletto a dir poco bollente con Delia Duran. L’ex concorrente del reality show, Salvo Veneziano, ha commentato l’accaduto con parole al vetriolo: “Dignità ne abbiamo??????? Il buongiorno si vede dal mattino… La domanda nasce spontanea, Ma canale 5 sì è trasformata in YouPo*n???? Allibito”, ha scritto Salvo che, sui social, non perde occasione per commentare quello che accade all’interno del reality show più seguito d’Italia.

Salvo Veneziano contro il programma

Più volte Salvo Veneziano si è scagliato il programma che lo rese celebre nei primi anni 2000 (qwuando prese parte alla prima edizione in compagnia di Marina La Rosa, Pietro Taricone e tanti altri). Qualche anno fa il pizzaiolo è tornato al GF Vip ma è stato squalificato dopo poche ore a causa di alcune frasi sessiste da lui pronunciate su altre concorrenti presenti nel reality show. Salvo Veneziano non ha mai diferito la questione e ha sempre parlato di un comportamento anti-meritocratico apportato dal programma nei cofnronti dei vari concorrenti.

Salvo Veneziano: cosa fa oggi

Terminata la sua esperienza televisiva Salvo Veneziano ha deciso di occuparsi dei locali che ha aperto insieme a sua moglie. In passato l’ex gieffino ha confessato che dopo la sua esperienza al primo Grande Fratello avrebbe speso tutto il suo denaro e che, se non fosse stato per sua moglie, sarebbe fallito: “Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht.

Marchi famosi mi regalavo tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a Siracusa mentre io facevo il single per i locali di tutta Italia”, ha dichiarato.