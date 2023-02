GF Vip, i concorrenti commentano le canzoni di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 è sbarcato anche nella Casa del GF Vip.

Alcuni concorrenti hanno commentato le canzoni in gara, approvando all’unanimità Due vite di Marco Mengoni.

La produzione del GF Vip ha deciso di fare un regalo ai concorrenti. Nelle ultime ore, lo staff di Alfonso Signorini ha fatto ascoltare ai Vipponi alcune canzoni del Festival di Sanremo 2023. Soltanto alcuni, però, si sono accorti dei brani, primi su tutti Alberto De Pisis e Sarah Altobello.

Alberto e Sarah: la reazione alle canzoni di Sanremo

Alberto, ascoltando la canzone di Levante, l’ha scambiata per Malika Ayane e ha esclamato: “Questa sicuro si intitola ‘Vivo’, darei un sette, forse sette meno“. Promozione a pieni voti anche per L’addio dei Coma_Cose, a cui ha assegnato un 8. De Pisis, parlando con Sarah, ha sottolineato che le canzoni dovevano essere di Sanremo 2023 perché mai ascoltate. La Altobello ha riconosciuto Paola e Chiara e ha ammesso: “Furore, furore, questa non l’ho mai sentita! Sono Paola e Chiara, è di Sanremo, perché non l’ho mai sentita prima“.

GF Vip: i concorrenti provano a carpire info su Sanremo

Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli si sono concentrati su Due vite di Marco Mengoni ed entrambi l’hanno apprezzata. “Bella sta canzone, bellissima è Marco Mengoni lui! Forse è nuova perché non l’ho mai sentita“, ha dichiarato Andrea. L’ex parrucchiere ha aggiunto: “Sì è lui, bella davvero“. I concorrenti del GF Vip hanno avuto modo di ascoltare anche Un Bel Viaggio degli Articolo 31 e Il Bene nel Male di Madame e alcuni di loro hanno provato a carpire informazioni su Sanremo 2023.

Martina Nasoni ha ammesso: “Se è già iniziato, questa settimana forse, ma non lo so. Non ricordo e non lo so davvero“. Matteo Diamante, invece, è stato categorico: “Non possiamo riportarvi cose da fuori“.