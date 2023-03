Ancora una volta, la regia del GF Vip è stata costretta alla censura. I concorrenti si sono lasciati andare a discorsi sulle flatulenze e lo staff di Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che chiudere i microfoni.

GF Vip, i concorrenti parlano di flatulenze: la regia censura

Da qualche anno a questa parte, per evitare querele e problemi, la regia del GF Vip apporta diverse censure ai discorsi dei concorrenti. Può accadere, infatti, che i Vipponi parlino di argomenti considerati vietati o scomodi. Nelle ultime ore, lo staff di Alfonso Signorini si è visto costretto a silenziare i microfoni perché i gieffini si sono lasciati andare ad un discorso sulle flatulenze.

Cosa stavano dicendo i concorrenti del GF Vip?

I concorrenti del GF Vip stavano pulendo la casa, quando hanno iniziato a parlare di odori molesti e flatulenze. A dare il via al discorso è stata Oriana Marzoli, seguita da Luca Onestini. Quest’ultimo, a voce alta, ha esclamato: “L’Italia intera deve sapere“. La bella venezuelana ha replicato: “Amore, sei te che ci metti tre ore per fare la ca**a“. A questo punto, si è intromessa Antonella Fiordelisi: “No, è che ci metti tre ore per togliere la puzza“. La Marzoli ha ribattuto: “Eh, certo! Lui fa così. Questa è una strategia“. La regia, prima della censura, è intervenuta: “Ragazzi grazie“.

GF Vip: i concorrenti si lamentano per la censura

Davanti all’ennesima censura del GF Vip i concorrenti non hanno reagito nel migliore dei modi. Oriana ha esclamato:

“Ma ora non si può neanche più parlare di di scoreg**e? Va be’, siamo arrivati a un livello…”.

Gli altri Vipponi sono rimasti in silenzio, ma hanno immediatamente guardato la Marzoli per sottolineare di essere d’accordo con lei.