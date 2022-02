Gf Vip, Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe: “Spero che l’anno prossimo non sia qui”

La battuta che la Bruganelli ha indirizzato alla Volpe non è passata inosservata. Poi non sono mancati i complimenti. Cos'è successo tra le due opinioniste?

Devono giudicare i gieffini e commentare le dinamiche che scoppiano nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Ma tra loro due, come si nota da tempo, non scorre buon sangue. Ancora battute tra le due opinioniste del Gf Vip: in particolare, non sono passate inosservate le parole che Sonia Bruganelli ha indirizzato alla collega Adriana Volpe.

Gf Vip, la battuta di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe

Nella puntata di lunedì 21 febbraio Signorini ha ricordato i sogni nel cassetto espressi dai suoi vipponi. Jessica Selassié vorrebbe condurre uno show tutto suo: è questo il pretesto che ha spinto la Bruganelli a lanciare una battuta alla collega.

“Jessica ha lo stesso sogno di Adriana”, ha detto con ironia la celebre moglie di Paolo Bonolis.

Non solo battute: i complimenti ad Adriana Volpe

Il padrone di casa ha subito difeso la sua opinionista, ricordando che nei primi mesi di pandemia, quando la Volpe aveva un programma mattutino tutto suo su Tv8, si sentiva molto più rilassato guardando la trasmissione.

Adriana ha molto apprezzato la stima espressa dal direttore di Chi, ma non ha nascosto il suo dispiacere per le parole pronunciate da Sonia, che ha ribadito si trattava solo di una battuta.

Poco dopo, infatti, sono arrivati i complimenti anche da parte della Bruganelli.

Infatti, ha tenuto a sottolineare: “Il mio augurio è che Adriana l’anno prossimo non sia più seduta qui, ma che torni a condurre un suo programma perché se lo merita”.