Giacomo Urtis, l’ex di cui parla non è Fabrizio Corona: la verità

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto una relazione? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni l’ex di cui avrebbe parlato Giacomo Urtis al GF Vip 6 non sarebbe Fabrizio Corona, bensì un ex tronista di Uomini e Donne.

Giacomo Urtis: l’ex fidanzato

Da settimane circolano indiscrezioni circa una presunta liaison avuta in passato dal chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, e dall’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Secondo indiscrezioni l’uomo di cui avrebbe parlato Urtis – e che in molti hanno pensato essere l’ex marito di Nina Moric – sarebbe in realtà un ex tronsita di Uomini e Donne, diventato poi agente. Sulla questione al momento non vi sono conferme e i fan del programma sono alla ricerca di indizi che possano provare l’identità del volto vip in questione.

Giacomo Urtis: la reazione di Fabrizio Corona

Dopo che nei giorni scorsi lo scoop di Giacomo urtis ha generato clamore sui social, Fabrizio Corona si era sfogato per l’ondata di pettegolezzi nei suoi confronti. “Ragazzi, ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì di Giacomo Urtis è vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia.

Ma va***lo”.

Giacomo Urtis: la confessione

Nella casa del GF Vip Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una relazione con un uomo famoso, tatuato e che per giunta sarebbe stato in carcere. Per questo in molti hanno pensato si trattasse di Fabrizio Corona. “Ero in aeroporto e vedo questo, lo riconosco da un braccio. Diciamo che è scattato proprio tutto subito. Lasciai la mia ragazza e mi attaccai subito a lui, che ai tempi era accompagnato.

Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi”, ha dichiarato il chirurgo dei vip.