Gianluigi Nuzzi e la gaffe di Fedez: "Ero in imbarazzo"

Gianluigi Nuzzi ha fatto sapere di esser stato in imbarazzo per la battuta di Fedez sul caso di Emanuela Orlandi.

Gianluigi Nuzzi ha rotto il silenzio sul comportamento di Fedez che, durante il suo podcast Muschio Selvaggio, ha commesso una gaffe sul caso di Emanuela Orlandi.

In queste ore il fratello della 15enne scomparsa ha fatto sapere che il rapper si sarebbe scusato con lui personalmente.

Gianluigi Nuzzi: l’imbarazzo per Fedez

Pietro Orlandi ha fatto sapere che Fedez gli avrebbe telefonato per scusarsi dopo lo scivolone da lui commesso all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio. Il rapper avrebbe invitato all’interno dello stesso podcast il fratello di Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana scomparsa misteriosamente nel 1983.

Dopo l’accaduto anche Gianluigi Nuzzi – che era ospite di Fedez durante la trasmissione – ha preso le distanze da quanto affermato dal rapper e ha dichiarato di esser stato in imbarazzo per lui:“La risata di Fedez era inopportuna, infatti io ero in imbarazzo come risulta palese dalle mie espressioni come dalle frasi che ho detto”, ha dichiarato il giornalista, e ancora: “ A me non piace il black humor, poi ognuno ha i suoi gusti, faccio fatica a capirlo.

Ma per un’ora e dieci abbiamo parlato di Emanuela Orlandi a un pubblico di giovanissimi che non erano neanche nati quando Emanuela è scomparsa. Fedez sappiamo com’è come persona“.

In queste ore in molti hanno bersagliato il marito di Chiara Ferragni pretendendo che chiedesse scusa al fratello di Emanuela Orlandi e, al momento, lui ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione. Il fratello della ragazza scomparsa sulla questione ha sottolineato:

“Comunque al di là di quella piccola parentesi, l’ho ringraziato perché ha dedicato un’ora alla questione Emanuela.

Lui ha grande ascolto tra i giovani ed è un programma senza censure, io gli ho detto che ne incontro tante, mi dicono “Questo è meglio se non lo dici” e infatti mi ha detto che prossimamente ci vediamo magari in trasmissione e posso dire quello che voglio per un’ora”, ha precisato Pietro Orlandi.