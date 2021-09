Gianmaria Antinolfi, lite accesa con Soleil Sorge: “Basta, me ne vado”

Gianmaria Antinolfi ha avuto un'accesa lite con Soleil Sorge e ha minacciato di lasciare la casa del GF Vip.

Durante la notte nella casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi ha avuto un’accesa lite con Soleil Sorge e ha minacciato di lasciare il programma.

Gianmaria Antinolfi: l’addio al GF Vip

Gianmaria Antinolfi lascerà davvero la casa del GF Vip? Durante la notte l’imprenditore ha litigato con la sua ex fiamma, Soleil Sorge, e ha minacciato di lasciare il programma.

“Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero“, ha tuonato difronte ad Alex Belli e Aldo Montano, che hanno provato a fargli cambiare idea.

Gianmaria Antinolfi: la lite

L’imprenditore e Soleil Sorge sono stati insieme per un breve periodo e si sono incontrati di nuovo nella casa del GF Vip, dove la tensione tra loro è stata palpabile fin da subito. Durante la loro lite Soleil ha dichiarato che Antinolfi sarebbe arrivato con lei “al limite dello stalking”, minando la sua libertà personale in più occasioni. “Ma stai scherzando? Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere.

Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato“, ha replicato lui.

Gianmaria Antinolfi: il reality show

Per Gianmaria Antinolfi quella al GF Vip è la prima esperienza in un programma tv e sono in tanti a chiedersi quanto l’imprenditore riuscirà a resistere all’interno della Casa più spiata d’Italia accanto a Soleil Sorge.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy