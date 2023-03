Gigi D'Alessio, la confessione shock: "Ho fallito, ma non sono un put**ere"

In vista dell’uscita del film sulla sua vita, Gigi D’Alessio ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Gigi D’Alessio: la confessione sulla vita privata

Gigi D’Alessio sarà presto il protagonista di un film sulla sua vita e sulla sua carriera, a partire dal suo primo album nel 1992 fino ai più recenti trascorsi amorosi e familiari. Proprio a proposito di questo il cantante, padre di cinque figli avuti con tre donne diverse, ha rotto il silenzio in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha confessato:

“Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”. Quanto alle storie naufragate con le sue ex il cantante ha dichiarato di non sentire di dover chiedere scusa a nessuna di loro.

“Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”, ha ammesso. Gigi D’Alessio ha avuto il suo quinto figlio, Francesco, insieme alla fidanzata Denise Esposito. Il bambino è nato nel 2022, a poco più di un anno dall’inizio della loro storia d’amore.