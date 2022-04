Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno svelato la data del loro secondo matrimonio.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono pronti a convolare a nozze per la seconda volta dopo la cerimonia officiata in comune alla presenza di pochi intimi nel 2020.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le nozze bis

Il 14 maggio 2022 Giorgia Palmas sposerà per la seconda volta Filippo Magnini.

La cerimonia si terrà in chiesa alla presenza degli amici e dei parenti della coppia e questa volta la showgirl indosserà il sontuoso abito bianco che aveva scelto per il loro matrimonio del 2020 (che poi non si è tenuto per via dell’emergenza Coronavirus). Sempre nel 2020 i due avevano comunque deciso di unirsi in matrimonio con una cerimonia in comune che si era tenuta alla presenza di pochi intimi.

La coppia è più felice ed emozionata che mai e a Verissimo ha confessato di sognare l’arrivo di un secondo bebè (nel 2020 i due sono diventati genitori della piccola Mia).

I dettagli sulle nozze

Per il momento Giorgia Palmas ha confessato unicamente che la cerimonia si terrà il 14 maggio e che per l’occasione lei indosserà il sontuoso abito da sposa che aveva scelto fin dall’inizio. “Avevamo deciso di non dire la data, anche un po’ per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente.

Io e Filippo (Magnini) ci sposiamo il 14 maggio”, ha dichiarato la showgirl, che oggi sembra aver trovato la serenità accanto all’ex nuotatore. Insieme ai due vivono anche la figlia Mia e la prima figlia avuta da Giorgia Palmas (e Davide Bombardini) Sofia.