Giorgia Soleri, spuntano le foto di nudo integrale e video bollenti: il passato della ragazza fa discutere.

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, sta facendo parecchio discutere. Nelle ultime ore, oltre alla pubblicazione del suo libro, la ragazza è finita al centro del chiacchiericcio per alcune foto di nudo integrale e un video piuttosto bollente.

Giorgia Soleri: le foto di nudo integrale

Uscita da poco con il libro intitolato La signorina Nessuno, Giorgia Soleri sta facendo discutere anche per un altro motivo. Il magazine Mowmag ha reso pubbliche alcune sue foto che la ritraggono completamente nuda. Gli scatti, è bene sottolinearlo, risalgono ai tempi in cui muoveva i primi passi come modella, quindi prima del 2016. Non sono, quindi, immagini recenti, ma stanno creando comunque un certo scalpore. Il motivo? La Giorgia di un tempo non sembra affatto quella di oggi.

Oltre alle foto spunta anche un video bollente

Oltre alle foto di nudo integrale, è spuntato anche un video piuttosto bollente. Nel filmato in questione, si vede Giorgia con la canotta indosso che si fa palpare il seno da un’altra persona. Quest’ultima sostiene che sia un ottimo “anti stress“. Intanto, uno dei fotografi che ha immortalato la Soleri senza veli ha pubblicato un piccolo sfogo sui social.

Lo sfogo del fotografo

Il fotografo in questione si chiama Alessandro Giuffrida.

Qualche tempo fa, precisamente quando gli scatti di Giorgia hanno preso a circolare, ha scritto:

“Negli ultimi mesi l’improvvisa notorietà di Giorgia, in quanto fidanzata di Damiano dei Måneskin (oltre che come modella) ha portato gente meschina a ravanare nel suo passato facendo shitstorm a tutto spiano. Ogni giorno mi arrivano messaggi privati su Instagram, usando le mie foto su IG e Twitter a scopi diffamatori… Chi ca**o vi ha autorizzato a usare le mie foto?”.

Al momento, la Soleri non ha commentato la diffusione delle foto di nudo integrale.