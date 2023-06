Grave lutto per Stefania Orlando: lo straziante messaggio via social

Stefania Orlando ha perso in queste ore la sua amata cagnolina Margot, e ha deciso di dedicarle un commovente messaggio via social.

Stefania Orlando: il messaggio a Margot

In queste ore Stefania Orlando ha condiviso un messaggio straziante sui social dedicato alla sua amica a quattro zampe, Margot, da cui lei era praticamente inseparabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)



“Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. (…) Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post, che ha ricevuto subito i messaggi di sostegno e di solidarietà da parte dei suoi fan, amici e colleghi.

Per Stefania Orlando Margot era un’amica ormai inseparabile e lei stessa ha ammesso che, per lei, sarebbe stata insostituibile.