Guenda Goria difende il padre Amedeo: “Smania di protagonismo dietro ciò che è accaduto”

Guenda Goria si è scagliata pubblicamente contro Vera Miales, compagna di suo padre Amedeo Goria.

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, si è scagliata contro Vera Miales, compagna del padre che, a suo dire, avrebbe sfruttato la popolarità offerta dalla platea del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria contro Vera Miales

Guenda Goria si è scagliata contro la compagna di suo padre Amedeo, Vera Miales, che a suo dire non avrebbe smentito il rumor della sua presunta gravidanza unicamente per ottenere visibilità.

La notizia è infatti circolata per settimane prima che la modella, ospite dello stesso programma, si decidesse finalmente a smentirla.

“Devo difendere mio padre. Era destabilizzato e fragile. Non so se si è reso conto che dietro a tutto ciò c’è smania di protagonismo”, ha tuonato Guenda, e ancora: “Troppe coincidenze che non tornano. La notizia della gravidanza è stata data poche settimane dall’ingresso di mio padre”.

Guenda Goria: Vera Miales replica alle accuse

Nei giorni scorsi anche numerosi fan del programma hanno accusato Vera Miales di aver sfruttato la notizia della sua ipotetica gravidanza unicamente per ottenere visibilità. A simili accuse ha replicato lei stessa spiegando di non avere inventato alcuna falsa gravidanza e di non avere mai avuto intenzione di destabilizzare il suo compagno.

“ Sparate sentenze senza conoscermi. Indagate su quella parola “gravidanza psicotica” e non mettetemi in dubbio. Sono stata incinta, i sintomi li conosco.

Ogni corpo reagisce in maniera diversa“, aveva dichiarato contro chi l’aveva accusata di sfruttare la visibilità del GF Vip in merito alla questione.

Guenda Goria e Amedeo Goria: il rapporto

Nonostante alti e bassi avuti in passato a causa dei numerosi tradimenti da parte di Amedeo Goria (ai danni di sua madre, Maria Teresa Ruta), Guenda Goria sembra aver mantenuto con lui un ottimo rapporto. Più volte in merito al legame con sua figlia lo stesso Amedeo Goria ha confessato: “Il nostro rapporto è problematico ma anche esaltante, per le soddisfazioni che mi da e per i momenti di affetto che mi sa regalare”.

Quando Amedeo Goria era finito nell’occhio del ciclone per le sue avance ad Ainett Stephens nella casa del GF Vip 6 proprio sua figlia Guenda aveva preso le sue difese. “Lo amo per quello che è”, aveva dichiarato la giovane figlia del giornalista e di Maria Teresa Ruta.