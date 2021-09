Guenda Goria ricoverata in ospedale: al suo fianco il fidanzato Mirko Gancitano

L'ex gieffina è stata ricoverata al San Raffaele di Milano per le cure dell’endometriosi: con lei il fidanzato Mirko Gancitano

È stata la stessa Guenda Goria ad annunciarlo sui social: l’ex gieffina è stata ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano, alle prese con le cure per l’endometriosi. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta soffre di tale malattia da parecchio tempo, tanto che l’entrata in ospedale era già stata prevista.

Al suo fianco, immancabile, c’è il fidanzato Mirko Gancitano, videomaker con il quale la pianista sta vivendo una conturbante storia d’amore da qualche mese.

Nel rendere noto il ricovero, Guenda ha ampiamente parlato della patologia di cui soffre con un lungo post in cui ha spiegato nel dettaglio i sintomi e i pericoli a cui è soggetta.

Guenda Goria in cura per l’endometriosi

“È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlare della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne”. Così ha esordito nel post in questione l’ex inquilina della Casa di Cinecittà, puntualizzando poi subito le condizioni dell’endometriosi.

“È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che troppo spesso non viene diagnosticata”, ha infatti sottolineato ancora Guenda Goria. La quale ha poi aggiunto come si sia portati a pensare che avere mestruazioni dolorose o difficoltà nei rapporti intimi siano cose normali, quando in realtà non è così.