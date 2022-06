Guendalina Tavassi, notte agitata: il fidanzato ha dormito nella hall di un hotel

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono stati protagonisti di un siparietto comico che hanno raccontato a Pomeriggio Cinque.

Guendalina Tavassi e il suo fidanzato, Federico Perna, sono stati protagonisti di un siparietto comico a Pomeriggio Cinque e il fidanzato dell’ex naufraga ha svelato perché sarebbe stato costretto a dormire in un hall di un albergo a causa di Guendalina.

Guendalina Tavassi e Federico Perna a Pomeriggio Cinque

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi (da cui si è ritirata anticipatamente) Guendalina Tavassi è stata ospite col suo fidanzato a Pomeriggio Cinque. I due, stuzzicati da Barbara D’Urso, hanno svelato di aver trascorso una notte in hotel dove sarebbero stati infastiditi da una zanzara. A seguire Perna, per non infastire Guendalina, avrebbe trascorso la notte nella hall dell’albergo. “Ho dormito sul divano, perché alle 4 di notte mi grattavo perché mi avevano punto le zanzare e lei ha iniziato a urlarmi contro!”, ha dichiarato il fidanzato dell’ex naufraga, mentre lei si è difesa ridendo: “Barbara ma ti sembra normale che per una zanzara comincia a fare ‘basta’, basta’”.

Guendalina Tavassi: la storia d’amore

Guendalina Tavassi è uscita allo scoperto con Federica Perna verso la fine del 2021 e oggi i due fanno coppia fissa. L’ex naufraga ha definitivamente tagliato i ponti con Umberto D’Aponte, il suo ex che avrebbe usato contro di lei violenza (e che per questo ha trascorso gli ultimi mesi in carcere). Di recente è stato annunciato che abbia lasciato la detenzione e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lui e Guendalina.