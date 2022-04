Gustavo Rodriguez pensava che Jeremias fosse gay: l'uomo ha avuto questo pensiero perché il figlio stava male.

Qualche tempo fa, Gustavo Rodriguez pensava che Jeremias fosse gay. Il chiacchiericcio sulla presunta omosessualità del fratellino di Belen è tornata in auge proprio in questi giorni, a causa di un segreto che il ragazzo starebbe nascondendo all’Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez è gay? Assolutamente no, ma negli ultimi giorni questo chiacchiericcio è tornato in auge. Il merito, o il demerito, di ciò va ad Antonio Zequila che, uscito dall’Isola dei Famosi, ha parlato più volte di un segreto che il naufrago starebbe custodendo. ‘Er Mutanda’ non ha fatto riferimento alle preferenze sessuali del ragazzo, ma il pensiero di tanti telespettatori è andato proprio alla sfera intima. Eppure, già durante la sua partecipazione al GF Vip, Jeremias aveva smentito la sua presunta omessualità, rivelando che anche papà Gustavo pensava che fosse gay.

All’epoca del GF Vip, Jeremias, parlando con Cristiano Malgioglio, aveva dichiarato:

“Se piaccio al pubblico gay a me fa tanto piacere. Non ho mai avuto pregiudizi e sto bene con tutti, ti adoro lo sai per questo ti ho baciato per gioco. Ci divertiamo insieme ed è bello. […] Sì è vero che qualche ragazzo gay c’ha provato. Me l’hanno chiesto tante volte. So che avevano detto che sono gay, eppure pensavo fosse chiaro che mi piacessero le donne (ride, ndr). In realtà è una cosa che mi è capitata spesso. Anche mio padre Gustavo Rordriguez lo pensava. Lui me lo chiedeva quando stavo male ma non potevo raccontare il motivo del mio malessere. […] So che adesso pensano tutti che Cecilia mi abbia fatto outing perché dice ‘il fidanzato di Jeremias’. In realtà in quel video Cecilia parlava di un fidanzato di Belén, non del mio. È stato un lapsus”.