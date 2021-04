Harry assente al compleanno della Regina? “È già tornato da Meghan”

Dopo i funerali del Principe Filippo Harry avrebbe fatto ritorno in California, senza attendere il compleanno della Regina Elisabetta.

Il Principe Harry è rientrato in California dopo il funerale di suo nonno, il Prinicipe Filippo? Secondo i rumor in circolazione l’ex duca del Sussex non si sarebbe trattenuto a Londra per il compleanno della Regina Elisabetta (il 21 aprile) e non appena ha potuto sarebbe tornato da sua moglie (incinta della loro seconda bambina).

Il Principe Harry assente al compleanno della Regina

Il 21 aprile 2021 la Regina Elisabetta compie 95 anni, e per lei si tratta del primo compleanno senza l’adorato marito, il Principe Filippo, scomparso a 99 anni il 9 aprile. A quanto pare il Principe Harry – che ovviamente ha presenziato alle esequie – sarebbe già rientrato in California, senza attendere (come il resto dei familiari) il compleanno della sovrana. A causa del lutto che ha segnato la Regina nei giorni scorsi non saranno organizzati festeggiamenti di alcun tipo per il suo compleanno, ma durante la giornata i suoi parenti più stretti si alterneranno al Castello di Windsor per farle compagnia.

Ovviamente tra questi saranno presenti anche il Principe William e sua moglie Kate Middleton (che però, non avendo ricevuto il vaccino, dovrà stare a debita distanza dalla sovrana).

Il principe Harry a quanto pare avrebbe avuto fretta di tornare tra le braccia di sua moglie Meghan Markle, incinta della sua seconda bambina. L’ex duchessa del Sussex non era presente ai funerali del Principe Filippo perché, a causa della gravidanza, i medici le avrebbero sconsigliato di mettersi in volo.

La nascita della bambina dovrebbe essere ormai imminente, e la piccola sarà a tutti gli effetti la prima nipote della Regina Elisabetta ad essere nata su suolo americano. In tanti non vedono l’ora di sapere quale sarà il nome scelto dalla coppia, che dopo l’addio ai titoli nobiliari ha scelto di condurre una vita estremamente riservata.