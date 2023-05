Ilary Blasi e l'amore nel deserto con Bastian raccontato da una foto in particolare che ha fatto il pieno di like

C’entra la sabbia ma stavolta non è quella delle “playas” de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi e i suoi 42anni, amore nel deserto fra i cammelli con Bastian. Da quanto si apprende sui media e dalle storie Instagram della stessa Ilary conduttrice si è concessa una fugace ed intensa vacanza tra le sabbie affascinanti del Marocco.

Amore nel deserto per Ilary Blasi e Bastian

E la relazione tra i due dopo la rottura con Francesco Totti va a gonfie vele, almeno secondo le cartoline piene d’amore col suo Bastian. Leggo spiega che i due sono in Marocco per festeggiare il compleanno di Ilary che ha compiuto 42 anni. E le stories su Instagram per mostrare ai fan le tappe del suo viaggio e altri momenti belli sono uno dei “must” della vita social di Ilary.

La foto romantica fa il pieno di like

Nel novero delle ultime c’è una bella foto insieme al suo nuovo compagno mentre sono entrambi sui cammelli (dromedari) nel deserto. Leggo la descrive come una “immagine è in controluce, ombrata” che “rende tutto più romantico” e ha mietuto una pioggia di like. La stessa Ilary, in studio a Verissimo, aveva spiegato a Silvia Toffanin che chiosava con “e Bastian così” e scatenando la risata della conduttrice.

Qui sotto il video di un divertente scambio fra la conduttrice, Nicola Savino e il fidanzato di lei Sebastian in Marocco.