Ilary Blasi: il massaggio bollente e il lato B in bella mostra

Dopo aver smentito la sua liaison con Edmondo Israilovici Ilary Blasi ha regalato ai fan un primo piano del suo lato B.

Ilary Blasi è tornata a mostrarsi sui social dopo aver smentito il suo ultimo e presunto flirt e ha regalato ai fan alcuni scorci bollenti di un suo pomeriggio votato al relax e al benessere.

Ilary Blasi: il massaggio bollente

Dopo aver smentito i gossip in merito alla sua presunta liaison con Edmondo Israilovici Ilary Blasi è tornata a mostrarsi sui socail durante una seduta nel suo centro benessere di fiducia, dove si è fatta fare un massaggio drenante e tonificante su cosce e glutei.

La conduttrice ha mostrato il suo perfetto lato B ai fan mentre, sdraiata su un lettino, si godeva il suo momento di relax.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente movimentati per Ilary Blasi che, dopo l’addio a Francesco Totti, si è vista attribuire alcune liaison (vere o presunte) ed è stata travolta da una continua ondata di gossip.

La smentita su Edmondo

Dopo il suo avvistamento in compagnia di Edmondo Israilovici la conduttrice ha deciso pubblicamente di smentire il rumor in circolazione e ha precisato che sarebbero amici da oltre 15 anni. Per il momento Ilary continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata mentre il suo ex marito, Francesco Totti, è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, con cui si sarebbe deciso ad affittare una nuova casa a Roma Nord.

Lui e Ilary si dovranno incontrare ancora con i loro legali per arrivare a un accordo definitivo di separazione.