“Incubo Concordia” a Stromboli, la nave da crociera vicinissima alla costa

Lo stesso scenario agghiacciante che sfociò nell'incubo della Costa Concordia": a Stromboli la nave da crociera è andata vicinissima alla costa

“Incubo Costa Concordia” a Stromboli, la nave da crociera vicinissima alla costa per una sorta di “inchino” a dieci anni esatti dalla tragedia del Giglio per cui fu condannato l’allora comandante Francesco Schettino. Sui social scoppia la polemica per una nave da crocierache nelle ore scorse avrebbe cercato un “punto di avvistamento” della Sciara del fuoco a Stromboli decisamente contro le regole, questo almeno hanno rilevato molti utenti e residenti dell’isola.

Nave da crociera vicinissima alla costa

Il senso è che “per osservare la colata lavica una nave da crociera potrebbe aver rischiato grosso attraversando il tratto di mare tra l’isola e Strombolicchio”. Una cosa è certa: le foto prese da alcuni residenti di Stromboli, sono molto inquietanti e rimandano fin troppo alla situazione che aveva innescato la strage in mare dell’isola del Giglio, quando il 13 gennaio del 2012 vide davanti alla propria costa il naufragio della Costa Concordia.

La Pro Loco: “Mai vista una nave in quel tratto”

E la presidente della Pro Loco Rosa Oliva ha detto all’Agi: “Io non so se sia consentita dalla legge una cosa del genere, ma sono sicura di non aver mai visto una nave così grande procedere in quel tratto, frequentato solo da pescatori”. La nave è diretta in Spagna e adesso dovrebbe trovarsi in prossimità della Sardegna.