Isola 2022, la doccia di Estefania e Nicolas: un particolare ha disgustato gli utenti

Estefania Bernal e Nicoals Vaporidis sono riusciti a trionfare durante l’ennesima prova ricompensa all’Isola dei Famosi. Un particolare però ha disgustato gli utenti sui social.

Estefania e Nicolas: la prova ricompensa

Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis sono riusciti a trionfare durante una prova ricompensa all’Isola dei Famosi, ma in tanti tra i fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare un particolare disgustato della ricompensa che sarebbe stata offerta ai due per il superamento della prova: ai due infatti è stata data la possibilità di lavarsi in una tinozza d’acqua dolce, con tanto di sapone.

I fan del programma hanno però notato che l’acqua fosse già sporca e sui social hanno criticato il programma per aver concesso ai naufraghi una ricompensa che non era poi tanto esaltante.

Il prolungamento

Lo show è stato prolungato per un intero mese, così come è stato fatto anche per le ultime due edizione dell’Isola dei Famosi. In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più sulle ultime settimane di permanenza dei naufraghi in Honduras e soprattutto su chi sarà il vincitore di questa nuova edizione del programma.

Alla notizia del prolungamento dello show, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi hanno deciso di lasciare il programma.