Johnny Depp ha compiuto 60 anni. Nel corso della sua lunga carriera, l’attore ha recitato in pellicole che sono entrate nella storia del cinema. Vediamo quali sono i film più famosi e i personaggi iconici interpretati da lui.

Johnny Depp festeggia 60 anni: i film più famosi

Il 9 giugno del 1963 nasceva Johnny Depp. All’epoca, nessuno avrebbe immaginato che quel neonato sarebbe diventato uno degli attori più famosi al mondo. Sono tante le pellicole a cui ha preso parte, portando in scena personaggi iconici. Come dimenticare, ad esempio, il Capitan Jack Sparrow di Pirati dei caraibi? Oppure, Roux di Chocolat, George di Blow e Barnabas Collins di Dark Shadows?

Johnny Depp: in 60 anni sono tanti i film

Andando indietro negli anni, non possiamo che partire da Edward mani di forbice, uscito nel 1990. Per Johnny Depp si tratta della primissima collaborazione con il regista Tim Burton. Tre anni dopo, l’attore viene ingaggiato per Buon compleanno Mr. Grape, dove interpreta il giovane Gilbert che, tra tante difficoltà, si occupa della sua famiglia. Nel 1997 è la volta di Donnie Brasco, che racconta la storia vera dell’agente dell’FBI Joe Pistone. Il 2000 vede l’uscita nei cinema di un’altra pellicola che è passata alla storia: Chocolat. Qui Depp veste i panni di Roux, gitano che arriva in una tranquilla cittadina francese e incontra Vianne.

Le pellicole più famose di Johnny Depp

Nel 2002 Depp viene ingaggiato per Blow, che racconta la storia vera di George Jung, uno dei principali narcotrafficanti americani. L’anno seguente, Johnny recita in Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna, mentre nel 2007 in Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street e nel 2009 in Nemico Pubblico. Negli ultimi anni, invece, si ricordano: The Rum Diary – Cronache di una passione, Dark Shadows, Animali Fantastici e dove trovarli, Il caso Minamata e Jeanne du Barry.