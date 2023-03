Una brutta notizia per il mondo del calcio e per gli appassionati di sport: l’amichevole tra tifosi dell’Italia e dell’Inghilterra prevista a Napoli è stata annullata. Alla base di questa triste decisione ci sarebbero presunte minacce da parte di alcuni tifosi.

L’amichevole tra tifoserie Italia-Inghilterra è stata annullata: ecco il motivo

La EnglandFans FC, società che organizza partite amichevoli tra tifosi inglesi e di altre Nazioni, ha comunicato che l’evento previsto a Napoli in data 23 marzo 2023 è stato annullato. Alcuni tifosi avrebbero minacciato gli inglesi di recarsi sul campo dove si sarebbe dovuta svolta la partita con le peggiori intenzioni. Ancora una volta per colpa di alcune persone dovranno pagare tutti coloro che volevano solo passare una giornata all’insegna dell’amicizia e dello sport. Il comunicato della EnglandFans FC si è concluso così: “Non abbiamo ulteriori commenti da fare“.

D’accordo con la EnglandFansFC anche le istituzioni napoletane

L’incolumità delle persone è più importante di una partita e, dopo i fatti del 15 marzo 2023, la città di Napoli non può permettersi altri episodi di violenza e distruzione. La decisione della EnglandFans FC è stata sposata anche dalle istituzioni partenopee e dalle forze dell’ordine che hanno già studiato un piano per evitare spiacevoli inconvenienti tra tifoserie.