L’Isola dei famosi, nuovo look con capelli ricci per Elettra Lamborghini

Nel corso della diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look che non è passato inosservato.

Venerdì 21 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la diciannovesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato di certo inosservato.

Elettra Lamborghini, l’outfit dell’opinionista

La conduttrice ha dato il via alla sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio.

Elettra Lamborghini, nuovo look

A tal proposito, a destare particolare interesse è stata la Lamborghini che ha sfoggiato un look in grado di mandare i suoi fan in visibilio. Per l’occasione, infatti, si è presentata in studio con i capelli ricci.

Bellissimo anche il suo abito, in grado di mettere in risalto le sue forme e attirare l’attenzione del pubblico femminile.

Attraverso delle storie pubblicate su Instagram, inoltre, ha anche pubblicato le foto delle sue scarpe, firmate Giuseppe Zanotti, oltre che altri elementi del suo abito. Un look che ha attirato l’interesse del pubblico, con alcuni utenti che sui social hanno commentato: “Ma quanto è bella Elettra Lamborghini riccia”.

Elettra Lamborghini, l’abito di Ilary Blasi

Oltre alle varie dinamiche create dai vari protagonisti del reality, ad ogni puntata, a destare particolare attenzione, sono gli outfit della conduttrice e degli opinionisti.

Ebbene, proprio soffermandosi sulla padrona di casa, ricordiamo che Ilary Blasi ha ammaliato il pubblico a casa con un abito nero lungo con uno spacco inguinale, da cui si intravede un paio di shorts tempestati di swarovski come la giacca. Immancabili, ovviamente, i tacchi a spillo. A impreziosire il tutto un make up un po’ più accentuato sugli occhi, mentre i capelli sono sciolti e leggermente ondulati.

Elettra Lamborghini, la diciannovesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla diciannovesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Ilary Blasi ha quindi annunciato: “Questa sera uno di voi diventerà il primo finalista di questa edizione“.In seguito ha chiuso il televoto. La prima a salvarsi è Isolde con il 28%, seguita da Fariba con il 47%. L’eliminata, quindi, è Rosaria al 25%.