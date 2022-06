Lo storico direttore del Tg4 cede alle lusinghe del conduttore dell'emittente Go-Tv e spopola la commozione di Emilio Fede per il suo ritorno in tv

La commozione di Emilio Fede per il suo ritorno in tv fa il giro del web e dei media e la proposta fatta in ginocchio di Kevin Dellino spiazza l’ex storico direttore di Mediaset. La notizia era stata ripresa dal settimanale “Chi” ed è ancora mainstream, ma cosa è sucesso? Che l’emittente Go-Tv che trasmette dal canale 68 del digitale terrestre aveva diffuso il momento della proposta al direttore totem del Tg4.

A fare la proposta a Fede era stato il conduttore del talk show Punti di vista, Kevin Dellino: “Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei“.

La commozione di Emilio Fede

Dellino aveva mimato in tutto e per tutto la liturgia di una proposta di matrimonio ma anche a fare la tara a quel format di ironia la sua deferenza era stata visibile: al posto dell’anello c’era un microfono “perché lei ha ancora tanto da dare e da dire”.

La proposta “indecente” allo storico direttore

“Ho preparato un pensierino, che in realtà è una proposta indecente: direttore Emilio Fede, vuole prendere me, Kevin Dellino, come compagno d’avventura per tutte le puntate finché l’estate non ci separi? Lei ha ancora tanto da dire e da dare”.

A quel punto Fede si commuove ed accetta: “La vita ha tante sorprese, io arrivando alla mia età ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi, non ne ho mai visti“. La prima puntata con lo storico direttore dell’era Berlusconi ospite del programma è prevista per lunedì 13 giugno alle ore 23.