La crisi dei Ferragnez è “più grave di quanto si possa immaginare”. Fedez cerca ospitalità dagli amici

Crisi conclamata per i Ferragnez: la situazione sarebbe più grave del previsto e Fedez starebbe pensando di abbandonare il tetto coniugale.

Sarebbe “più grave di quel che si possa immaginare” la crisi che sta minacciando la stabilità del rapporto dei Ferragnez.

Mentre Chiara Ferragni è totalmente concentrata sulla Fashion Week di Milano, Fedez starebbe cercando ospitalità dagli amici. A rivelarlo è Vanity Fair.

Fedez cerca ospitalità dagli amici

La crisi c’è, eccome. Una nuova indiscrezione è stata lanciata da Vanity Fair che, dopo aver appreso da fonti vicine ai Ferragnez che il rapper dorme sul divano da giorni, ha scritto che la situazione sarebbe “più grave di quel che si possa immaginare”. Secondo il periodico, infatti, non solo la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe conclamata ma il cantante starebbe anche tentando di abbandonare il tetto coniugale.

Vanity Fair, in particolare, ha scritto che Fedez, nei giorni scorsi, avrebbe “cercato ospitalità di amici, nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei”. Nessuno degli “amici”, tuttavia, avrebbe accettato di ospitare l’artista per timore di rimanere coinvolto suo malgrado in quella che potrebbe tramutarsi nella crisi coniugale dell’anno.

La crisi dei Ferragnez è “più grave di quanto si possa immaginare”

Nel frattempo, i coniugi continuano a optare per il silenzio.

Nessuno dei due, infatti, ha commentato le indiscrezioni sulla presunta crisi scoppiata dopo Sanremo. È certo, però, che l’influencer continui a mostrarsi sui social – al momento è impegnata con la Fashion Week di Milano – senza il marito. Anzi, come se lui proprio non esistesse.

Fedez, invece, a eccezione dell’attacco contro il giornalista Mario Giordano e il lancio del suo nuovo podcast, non posta contenuti.

Intanto, una sola domanda sorge spontanea. I Ferragnez riusciranno a risolvere i problemi che stanno minacciando la stabilità del loro matrimonio?