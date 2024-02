Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, è tornata a parlare del marito raccontando del gesto del Bologna che ha continuato a pagare lo stipendio del marito anche dopo la sua morte.

In un’intervista al Messaggero, la moglie di Sinisa Mihajlovic ha dichiarato cosa è successo con il Bologna dopo la morte dell’allenatore, sottolineando anche la reazione di Sinisa dopo la decisione del club di esonerarlo:

«Sinisa non se lo aspettava e ci è rimasto molto male, d’altronde lo aveva anche detto. Non si sarebbe mai dimesso, voleva continuare perché la sua voglia di lottare era unica. Il Bologna ha scelto un’altra strada e non posso giudicare».