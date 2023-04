La Juventus presenta ricorso per la chiusura della curva sud: ecco le motivazioni

Al termine della partita di Coppa Italia Juventus – Inter, vi sono stati alcuni episodi che hanno portato alla chiusura della curva sud dell’Allianz Stadium di Torino. Il settore dovrebbe rimanere inaccessibile ai tifosi per una sola partita di campionato casalinga, quella contro il Napoli che è quasi campione d’Italia. La società ha già presentato il ricorso.

La Juventus presenta ricorso per la chiusura della curva sud

Al 95esimo della semifinale Juve – Inter, Lukaku è stato vittima di pesanti insulti razzisti da una parte della tifoseria bianconera. I presenti allo stadio e il pubblico da casa hanno espresso la loro indignazione nei confronti del comportamento di alcuni tifosi juventini. Quest’episodio, che purtroppo sarebbe potuto accadere in qualsiasi stadio, ha convinto il giudice sportivo ad optare per la chiusura del primo anello della curva sud dell’Allianz Stadium, settore frequentato dalla tifoseria bianconera più calda.

Le motivazioni del ricorso

La decisione ha scatenato l’ira dei tifosi juventini e la società ha deciso di fare ricorso. L’udienza per il ricorso della Juventus è fissata al 14 aprile 2023. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, le motivazioni che hanno spinto la società torinese a non accettare la decisione del tribunale sportivo sono molteplici, ma in particolare, come ha sottolineato Francesco Calvo, CFO della Juventus: