La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso indossa i “pantaloni a zampa” ed è boom di reazioni

Barbara D'Urso ha fatto l'ingresso nello studio de "La Pupa e il Secchione" indossando un look inconfondibile e dal fascino retrò.

C’è poco da dire. I look di Barbara D’Urso ispirati a “Madame Coco” sono probabilmente una delle cose più attese de “La Pupa e il Secchione show” e anche in questa puntata andata in onda martedì 12 aprile le aspettative non sono state disattese.

La “padrona di casa” ha sfoggiato tutto il suo charme indossando un look davvero centrato e dal gusto un po’ vintage, un dettaglio questo che non è certo sfuggito ai fan.

La Pupa e il Secchione, il look di Barbara D’Urso è già diventato chiacchieratissimo

Anche in questo outfit specialissimo scelto da Barbara D’Urso i dettagli hanno fatto la differenza. Se infatti le iniziali BD sono diventate a tutti gli effetti il marchio di fabbrica della conduttrice di casa Mediaset, sono stati altrettanti quelli che non sono passati inosservati a cominciare dai pantaloni a zampa d’elefante che hanno valorizzato al meglio le sue forme e che uniti al top con le spalline hanno donato a Barbara un aspetto sofisticato.

Su Instagram il suo look è stato presentato così:

“Ormai è una tradizione… Ecco a voi in anteprima il mio outfit di stasera per “La Pupa e il Secchione Show…” Sono sempre i dettagli a fare la differenza!”.

Soleil indossa un abito verde acqua e i fan sono in delirio

Nel frattempo moltissimi utenti su Twitter sono andati immediatamente in visibilio per Soleil Sorge che ha indossato un abito lucido color verde acqua. Sui social si legge: “Mi è sembrato di vedere una dea” e ancora “Mamma mia! (con tanto di emoticon)”.