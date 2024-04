Laura Pausini ha assistito al match di Sinner contro Dimitrov e si è complimentata con il campione. La reazione di lui al tentato bacio della cantante ha spiazzato.

Laura Pausini e il bacio “mancato” a Sinner

Laura Pausini è una fan di Jannik Sinner. La cantante ha assistito al match contro Grigor Dimitrov e ha voluto fare i suoi complimenti al giovane tennista, pubblicando un post su Instagram a lui dedicato. Laura Pausini si trovava all’Hard Rock Stadium insieme a moltissimi altri personaggi famosi. Dopo la partita ha incontrato il campione, perché voleva congratularsi di persona. Senza volerlo, ha dato vita ad un siparietto che ha colpito tutti, con questo bacio “mancato” di cui si sta parlando molto.

Laura Pausini e la dedica a Sinner

Laura Pausini ha condiviso le foto dell’incontro su Instagram, insieme ad una dedica speciale. “Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani, é stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti” ha scritto Laura Pausini.