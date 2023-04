Lecco, furgone si schianta e prende fuoco: quattro i feriti, due gravi

Grave incidente stradale a Lecco. Avvenuto nella notte fra sabato 15 e domenica 16 aprile, lo schianto frontale ha interessato un’automobile e un furgone, quest’ultimo incendiatosi poco dopo l’urto. Ferite quattro persone, due gravi.

I dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto in corso Bergamo, sulla Lecco-Bergamo. Delle cinque persone totali a bordo dei due veicoli, quattro sono rimaste ferite di cui due in gravi condizioni sono state soccorse in codice rosso: si tratta dei rispettivi conducenti. Fino all’arrivo dei soccorsi, i soggetti a bordo delle auto sono rimasti bloccati all’interno degli abitacoli. Scattato l’allarme poco dopo la mezzanotte, sono intervenute sul posto le ambulanze della centrale operativa di Areu e un elicottero in appoggio. Intervenuti con due autopompe anche i vigili del fuoco di Lecco. Gli altri due feriti hanno riportato traumi di lieve entità e per questo sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

L’autista del furgone estratto dalle fiamme

Dopo aver effettuato i dovuti rilevamenti, gli agenti della polizia sono a lavoro per la ricostruzione dell’esatta dinamica dello schianto. Secondo alcune indiscrezioni, un uomo avrebbe messo in salvo l’autista del furgone tirandolo fuori dall’abitacolo ancora in fiamme. Ruolo analogo quello dei vigili del fuoco per il conducente dell’auto: le squadre di pompieri hanno lavorato per circa un’ora con cesoie idrauliche e divaricatori per liberare l’uomo alla guida della vettura mentre si procedeva allo spegnimento del rogo.