Olivia Bertè contro Loredana: “Basta bugie su Mimì”

Olivia Bertè non ci sta a quanto detto da sua sorella Loredana su Mia Martini: la replica è al vetriolo.

Olivia Bertè, sorella minore di Loredana Bertè e Mia Martini, ha speso parole infuocate contro la sorella maggiore per quanto da lei affermato a proposito della cantante scomparsa.

Olivia Bertè contro Loredana Bertè

A Verissimo Loredana Bertè ha raccontato di quanto le manchi sua sorella Mia, e di come lei sarebbe stata in carcere per 2 anni a causa di un processo per un presunto spaccio di marijuana. La sorella minore delle due cantanti, Olivia, che come l’altra sorella Bertè (Leda) ha sempre preso le distanze da quanto dichiarato da Loredana Bertè sulla compianta Mia Martini, ancora una volta non ha preso bene le parole dette da sua sorella maggiore: “Perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell’arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta? A chi giova tutto questo? All’audience di programmi generalisti cui poco interessa salvaguardare la nostra intimità? Anzi… e mi fermo qua.”





A proposito della marijuana e dell’incarcerazione di Mia Martini, Olivia ha inoltre specificato: “Mimì è stata in carcere quattro mesi e non due anni e soprattutto una volta rientrata a casa (un attico privo di soffitte) non ha mai avuto problemi con la giustizia, essendo stata scagionata a seguito di un regolare processo che l’ha prosciolta dall’accusa di spaccio per cui era stata ingiustamente arrestata.

Nonostante il quarto di secolo trascorso dalla sua prematura scomparsa, Mimì continua a mancarci come fosse accaduto ieri. E allora perché continuare a raccontare cose non vere?”.

La sorella minore di Loredana Berté ha anche affermato che pochi giorni prima di morire, Mia Martini avrebbe letto un’intervista a Loredana in cui affermava di non voler più avere nulla a che fare con lei. Inoltre, a detta di Olivia, le due sorelle non sarebbero mai andate d’accordo: “Mimì, poche settimane prima che ci lasciasse, ha dovuto buttare giù l’ennesimo boccone amaro. Avevi dichiarato al TV RadioCorriere che tua sorella era morta e che non avresti più voluto vederla. Devo continuare? Non credo ti convenga… allora forse sarebbe meglio smettere le vesti della vedova inconsolabile e pensare esclusivamente al tuo percorso e non al suo…”.