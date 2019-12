Il tema che una bambina ha scritto per Emma Marrone ha commosso i fan dei social, che le hanno inviato messaggi e commenti di affetto.

Emma Marrone ha condiviso via social il tenero tema che le ha dedicato una bambina delle elementari. “Non voglio deluderla”, ha detto la cantante, tra i post di affetto da parte dei fan.

Emma Marrone: il tema scolastico

“Io vorrei essere Emma Marrone, è una cantante” – scrive una bambina nel suo tema – “Lei è bella, bionda e anche molto simpatica. Mi piacerebbe essere lei perché ha molto talento e aiuta le persone in difficoltà. Quando vado a vedere i suoi concerti mi emoziona perché quando canta esprime i suoi sentimenti, ha scritto più di dieci canzoni la mia preferita è Sono bella. Sarebbe bellissimo diventare una cantante così”, il dolce messaggio è stato condiviso proprio da Emma Marrone, felicissima delle belle parole ricevute. “La mia giornata inizia in maniera diversa,sono carica e non voglio deludere questa bambina”, ha scritto la cantante.

“Sarebbe bellissimo diventare una cantante così.”

/ la mia giornata inizia in maniera diversa,sono carica e non voglio deludere questa bambina/

❤️ pic.twitter.com/svZlDk0TY2 — Emma Marrone (@MarroneEmma) 11 dicembre 2019







Per Emma si tratta di un periodo molto positivo visto che la cantante è da poco tornata in perfetta forma dopo aver subito un’operazione contro il cancro.

I fan, preoccupati per le sue condizioni di salute, le hanno chiesto più volte come stesse, e Emma li ha tranquillizzati: “Raga, sto bene”, ha detto dopo l’ennesima visita di controllo dai medici.