Dopo Temptation Island Pago ci riprova, ed entra a far parte del cast per il Grande Fratello Vip.

Dopo Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Aristide Malnati, anche Pago ha confermato che sarà nella casa del Grande Fratello Vip.

Pago al Grande Fratello Vip

Aumenta sempre di più la lista di nomi che entreranno a far parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip: tra i famosi che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia c’è anche Pago. Il cantante, tornato single dopo la fine della storia con Serena Enardu, ha preso già parte a Temptation Island Vip, e sono tanti in attesa di sapere come stia ora che con Serena l’amore è definitivamente naufragato. In passato Pago è stato legato alla showgirl Miriana Trevisan, con la quale ha avuto sua figlia Nicola.





I due sono rimasti in ottimi rapporti, ed è stata proprio la showgirl a rivelare che il cantante le avesse parlato del suo dispiacere per la storia d’amore con Serena Enardu, conosciuta bene anche dal loro bambino.

“Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto”, ha ammesso la showgirl, e ha aggiunto: “Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”, aveva confessato la Trevisan. Per un breve periodo si era anche vociferato che la showgirl stesse avendo un ritorno di fiamma col suo famoso ex, notizia presto smentita da entrambi.