Sofia Tornambene Kimono la musica ce l'ha nel sangue: ecco tutti i suoi segreti.

Sofia Tornambene, in arte Kimono, è una giovane cantante, conosciuta dal pubblico del piccolo schermo per aver vinto X Factor 2019. Originaria di Civitanova Marche, Kimono è riuscita a sbaragliare gli altri concorrenti grazie ad alcune qualità…

Sofia Tornambene Kimono chi è

Classe 2002, Sofia Tornambene Kimono è una giovanissima cantante: il suo talento e la sua straordinaria solarità le hanno consentito di conquistarsi la vittoria a X Factor 2019. Fin da quando era piccola Kimono ha studiato canto, e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Sa suonare diversi strumenti musicali e oltre alla musica la sua più grande passione è il karate, motivo per cui ha deciso di farsi chiamare Kimono. Tra i suoi artisti preferiti vi sono Freddie Mercury, Michael Jackson e i Bee Gees.





Ai telespettatori del piccolo schermo, Sofia era un volto già noto: prima di prendere parte a X Factor aveva infatti partecipato a Sanremo Young, dove in tanti l’avevano notata per il suo temperamento e per il suo straordinario talento.

A X Factor ha conquistato fin da subito il favore dei giudici, uno su tutti Sfera Ebbasta, che le ha detto: “Sei una bomba, già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si capisce che tu per avere 16 anni sei molto più avanti Poi hai inziato a cantare, hai pure spaccato e non so cos’altro dirti se non che sei una bomba”. Suo padre è un noto musicista Jazz, Giovanni Tornambene, e quindi è proprio il caso di dire che per lei la musica sia una questione di DNA!