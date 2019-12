In occasione della presentazioni della sua autobiografia, il bellissimo Gabriel Garko è apparso con un look completamente rinnovato

Gabriel Garko è pronto a tornare in auge con una nuova attività artistica. Il bellissimo attore sta infatti presentando il suo primo libro dal titolo “Andata e ritorno”, presentato di recente nelle librerie della Capitale. In occasione dell’evento, l’artista si è dunque presentato con un look inedito. I suoi capelli sono apparsi visibilmente schiariti, con un taglio caratterizzato da un ciuffo spettinato e di grande tendenza. Che Gabriel non abbia mai paura di cambiare lo sappiamo benissimo, anche se ciò riguarda il suo look.

Nel contempo, lo splendido Gabriel Garko sta vivendo un momento piuttosto tranquillo e felice. Di cambiamenti, ad ogni modo, ne parla anche nella sua autobiografia, dove ha provato ad aprirsi come mai prima d’ora. L’attore ha infatti deciso di mostrarsi per quello che è, pur mantenendo sempre il riserbo sulla sua vita privata e la sua intimità.

Gabriel Garko, felice e sereno

Con la famosa fede al dito, Gabriel si presenta dunque ora sempre insieme all’amico speciale Gabriele Rossi. Nel mentre non rinunciare a frequentare la sua ex compagna Eva Grimaldi, diventata sua grande amica. Garko ne è stato del resto il testimone di nozze, avvenute tra l’attrice ed Imma Battaglia. Come più volte ribadito dal diretto interessato, Garko non vuole che il gossip entri nella sua vita, ma preferisce raccontarsi nelle pagine del suo nuovo libro.





Ovviamente il nuovo aspetto di Gabriel ha lasciato tutti i fan e le fan a bocca aperta.

“Forse a volte si pensa troppo e si agisce poco, rischiando per un soffio di perdere le cose più belle, che stupidi che siamo”. Così scrive di fatto l’interprete di Antonio Fortebraccio sui social, a dimostrazione che forse i cambiamenti passano a volte anche attraverso un semplice cambio di look.