Simona Ventura con i capelli crespi e senza trucco: la foto ha scatenato una bufera tra gli haters sui social.

Sui social è spuntata una foto di Simona Ventura senza un filo di trucco, e gli haters si sono scatenati nel prendere di mira l’aspetto della famosa conduttrice riempiendola di insulti.

Simona Ventura senza trucco: foto

A volte le celebrità esagerano con il make up o con la chirurgia plastica, e ne sanno qualcosa i fan di Simona Ventura: in uno scatto spuntato sui social la conduttrice è completamente struccata, e in tanti hanno sollevato una bufera ritenendola praticamente “irriconoscibile” rispetto a quella vista in tv.

Bufere social escluse per la showgirl si tratta di un periodo roseo: da poco ha annunciato che lei e il suo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi, convoleranno a nozze. L’unione tra i due è iniziata all’indomani della rottura tra la showgirl e lo storico compagno Gerò Carraro. Simona Ventura si è dichiarata follemente innamorata di Terzi, e ha detto anche che speri che la loro unione duri per sempre. Si vocifera che testimone di nozze del giornalista potrebbe essere un altro famoso ex della conduttrice, ovvero Stefano Bettarini.

I due, che hanno avuto insieme 2 figli, hanno mantenuto rapporti pacifici nonostante i tradimenti reciproci e le recriminazioni fatte all’epoca del loro matrimonio. Oggi per il bene dei loro due figli i due sono riusciti a trovare un accordo pacifico, e durante la partecipazione dell’ex calciatore a Temptation Island Vip è stata proprio Simona Ventura a dispensare consigli a lui e alla sua attuale fidanzata, la giovane modella Nicoletta Larini.