Serena Grandi è di nuovo nei guai: l'attrice ha soggiornato in un prestigioso hotel, ma non ha saldato il salato conto.

Serena Grandi è finita sotto processo per non aver pagato il suo soggiorno in un hotel di Arezzo per l’ammontare di un totale di circa 700 euro.

Serena Grandi a processo

Che figuraccia per Serena Grandi! La famosa attrice di film a luci rosse, all’anagrafe Serena Faggioli, è finita sotto accusa per un fatto accaduto nel 2018, quando insieme al fidanzato soggiornò in un prestigioso hotel di Arezzo e se ne andò senza saldare il conto. L’attrice avrebbe dovuto pagare 741,59 euro, e il 25 giugno 2020 verranno ascoltati i testimoni per la sentenza. L’amministratrice della società che gestisce il famoso resort in cui soggiornò l’attrice si è costituita parte civile.

L’attrice non è nuova ai guai finanziari: in passato è stata accusata di bancarotta fraudolenta per il fallimento di un ristorante che aveva aperto a Rimini. L’attrice spiegò anche di aver aperto il locale con i soldi di un indennizzo ricevuto per la sua detenzione domiciliare seguita ad un’accusa di spaccio che si rivelò del tutto infondata, e per cui lei venne completamente assolta (e il fatto archiviato).

Di recente l’attrice è balzata agli onori delle cronache per le sue simpatie politiche, e in particolare per quella con il leader della Lega Matteo Salvini. Serena Grandi ha infatti confessato di voler entrare in politica, e in particolar modo ha rivelato che le piacerebbe impegnarsi per il sociale e per i diritti che le sono più cari, come quelli per le donne vittime di violenza.

Sui social è spuntata anche una sua foto in compagnia dello stesso Matteo Salvini, fatto che ha generato non poche polemiche ai danni dell’attrice.